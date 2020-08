Grote cocaïnevangsten gaan gepaard met golf van granaataanslagen Patrick Lefelon

24 augustus 2020

05u49 142 Antwerpen Enkele grote cocaïnevangsten (500 kg, 550 kg en 765 kg) van afgelopen week gaan gepaard met een golf van ontploffingen in Deurne en Borgerhout. Maandagochtend rond 3 uur ontplofte een granaat in de Gryspeerstraat in het portaal van een leegstaande apotheek. De nieuwe eigenaar van het gebouw twijfelt eraan of hij er wel wil blijven wonen met zijn kindje.

De granaat werd volgens een buurtbewoner door een fietser naar het portaal van de leegstaande apotheek van Multipharma gegooid. Het explosief rolde volgens de politie echter weg en ontplofte op de stoep. De uitstalramen van de apotheek, geparkeerde auto’s, een bushalte en ook de ramen van een café werden beschadigd door wegvliegende stukjes metaal.

Mogelijk was de granaat bedoeld voor een buur van de apotheek. Daar woont een lid van de familie El B., die in het verleden meer dan eens betrokken raakte in drugsonderzoeken. Eén van die familieleden werd bij een afrekening in het drugsmilieu in Rotterdam doodgeschoten.

Deze aanslag was de vierde in amper drie dagen tijd. Vrijdagnacht begon de reeks toen een woning van de familie J. in de Beukenstraat in Borgerhout onder vuur werd genomen. Die familie kwam eerder via één van de zonen in contact met het drugsmilieu. Hij raakte jaren geleden betrokken bij de drugsbende de Turtles, waarvan de leden een oorlog ontketenden na de diefstal van 200 kg cocaïne uit de haven.



Deze ontploffing werd gevolgd door twee explosies in Deurne, in de Kerkhofweg en in de Godtsstraat. Die laatste was gericht tegen een auto van een familie waarvan een zoon op een containerkade werkt in de Waaslandhaven.

Wat de andere ontploffing betreft, is het minder duidelijk wie geviseerd werd. Volgens de politie werd er daar zeker geen granaat gebruikt.



765 kg , 550 en 500 kg cocaïne

Eind vorige week zijn bij twee interventies in de Waaslandhaven telkens honderden kilo’s cocaïne onderschept. Aan een loods in Beveren werden vier verdachten opgepakt, zowel Albanezen als Marokkaanse verdachten. Drie van hen werden aangehouden. In hun auto’s zou zo’n vijfhonderd kilo cocaïne zijn gevonden.

Bij een andere interventie in de Waaslandhaven werd een reeferman van de firma Med Repair gearresteerd. Hij zou volgens getuigen op een koelcontainer zijn geklommen en zich daar verdacht hebben gedragen. Bewakingsagenten verwittigden de Scheepvaartpolitie en die arresteerde de 35-jarige verdachte uit Antwerpen. Bij nazicht in de koelcontainer trof de douane 765 kg cocaïne aan, voor een marktwaarde van 28 miljoen euro.

Advocaat Sahil Malik: “Mijn cliënt is eind vorige week aangehouden. De man was gewoon aan het werk als reeferman waarbij hij koelcontainers moet aan-en afkoppelen. Hij zegt geen enkele weet te hebben van de lading cocaïne die later door de douane in beslag is genomen. Hij verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Dendermonde.”

Ook het Brusselse gerecht rolde zopas een internationale drugsbende die verantwoordelijk zou zijn voor de invoer van een lading van 550 kg cocaïne. De lading werd eerder in beslag genomen in Lot (Beersel.)