Grote Antwerpse Studentenonderzoek: “Student voelt zich verbonden met stad maar is ontevreden over openbaar vervoer”

BJS/BLG

22 oktober 2019

10u05 2 Antwerpen Veel Antwerpse studenten voelen zich sterk tot heel sterk verbonden met de stad en de helft wil er graag blijven of komen wonen. Dat blijkt uit een enquête bij meer dan 4.000 studenten. Er heerst wel ontevredenheid over het openbaar vervoer en een onveiligheidsgevoel bij wie zich met de fiets verplaatst.

Onderzoekers Peter Van Aelst en Jonas Wood voerden het “Grote Antwerpse Studentenonderzoek” uit: een online enquête en diepte-interviews bij 4.041 studenten aan de Universiteit Antwerpen, KU Leuven, Karel de Grote Hogeschool, Artesis Plantijn Hogeschool, Thomas More Hogeschool of Hogere Zeevaartschool. Uit de resultaten blijkt dat 62 procent voor Antwerpen koos omdat de gewenste studierichting er aangeboden wordt. Voor 50 procent is het feit dat ze in de Antwerpse regio wonen een reden om voor de stad te kiezen.

De gemiddelde student geeft 40 euro per week uit, bij kotstudenten ligt dat hoger. Op ontspanningsvlak vindt zeven op tien dat Antwerpen een bruisend studentenleven heeft. Verbeterpunten zijn de studentikoze activiteiten overdag en de prijs van het uitgaansleven: 43 procent is daar ontevreden over. Opvallend is dat buitenlandse studenten hier minder over klagen. Vlaamse studenten lijken ‘goedkopere’ studentensteden als referentie te gebruiken.

De Antwerpse student is een frequente maar ontevreden gebruiker van het openbaar vervoer. De grootste ergernissen zijn beperkte stiptheid en drukte op trams en bussen. Twee op de drie studenten die zich met de fiets verplaatsen, voelen zich onveilig in het verkeer. De helft is daarom te vinden voor een autoluw stadscentrum. Een op vijf studenten voelt zich onveilig in Antwerpen. Dat is voornamelijk het geval ‘s avonds in de centrumwijken. Vrouwelijke studenten voelen zich vaker onveilig dan mannen.

De helft voelt zich sterk tot heel sterk verbonden met Antwerpen. De helft van de studenten wil er graag blijven of komen wonen. Wie langer in Antwerpen studeert, voelt zich meer verbonden en is meer geneigd om er te blijven wonen.