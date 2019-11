Grootste indoor skateparkt van ons land geopend in Blikfabriek Jan Aelberts

03 november 2019

15u35 0 Antwerpen In de Blikfabriek in Hoboken is dit weekend het grootste indoor skatepark van ons land geopend. Het park zal vijf jaar openblijven voordat het moet verkassen, maar daar dacht afgelopen weekend niemand aan.

Het skateparkt is het werk Gianni Perez (26) en Pascal Meeus (45), allebei zelf skaters. Ze hebben er 7 maanden lang aan gewerkt en zetten het skatepark bijna volledig met hun twee in elkaar. “Er is in België te weinig gelegenheid om indoor te skaten”, aldus de twee eerder in deze krant. “Met dit park wordt het makkelijker voor skaters om hun sport uit te oefenen in de winter.”

Het skatepark bestaat uit een hal van ongeveer 3.000 vierkante meter, met 2.000 vierkante meter skategebied. Daarmee is het het grootste indoor skatepark van ons land. Het park in de Blikfabriek zal ongeveer vijf jaar lang open kunnen blijven, daarna moet het verhuizen.