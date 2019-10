Grootste halloweenfestival van België komt opnieuw naar Waagnatie AMK

09 oktober 2019

17u52 0 Antwerpen Na een succesvolle editie vorig jaar komt het grootste halloweenfestival van België opnieuw naar de Waagnatie op donderdag 31 oktober. Cocô Locô laat je dit jaar griezelen met Vunzige Deuntjes, Lady S. en Olga Leyers.

Voor het tweede jaar op rij kan je op donderdag 31 oktober terecht in de Antwerpse Waagnatie voor Cocô Locô, het grootste halloweenfestival van België. De 22-jarige influencer en Miss België-finaliste Celine Van Ouytsel is, net als vorig jaar, het gezicht van het festival. Cocô Locô strikte onder meer Omdat Het Kan Soundsystem, die voor de gelegenheid Olga Leyers meebrengt om achter de draaitafels te kruipen. Ook Vunzige Deuntjes Soundsystem is van de partij, net als Lady S., die haar eigen radioshow op MNM heeft. Ook DJ Licious staat op de affiche, net als DJ Ward en DJ F.R.A.N.K., Partyshakerz en Papi Chulo Soundsystem.

Na de nagenoeg uitverkochte eerste editie beslisten organisatoren Bjorn Swennen en Jelte Lambaerts om de capaciteit te verdubbelen. “In ons land blijft het halloweengebeuren jaar na jaar groeien. We zien dat aan de toenemende publieke belangstelling en de ticketverkoop voor Cocô Locô, waar de voorverkoop nu al een pak hoger ligt dan vorig jaar.”, aldus Swennen. Tickets voor Cocô Locô bestel je opwww.cocoloco-festival.be.