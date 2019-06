Grootste feestvarkens op tweede editie Elrow Town mogen verder fuiven in geheime ‘gevangenis’ Sander Bral

20 juni 2019

15u59 6 Antwerpen Het extravagante dancefestival Elrow Town staat weer voor de deur. De eerste zaterdag van juli wordt de Middenvijver op Linkeroever opnieuw bezet door het Catalaanse partyconcept dat in het teken staat van ronkende housebeats, opblaasbare beesten en tonnen confetti.

Nog belangrijker dan de internationaal bekende housedeejays op het reizende festival Elrow Town is misschien wel de beleving errond. Voor de tweede keer strijkt het festival neer in Antwerpen en opnieuw heeft de organisatie voor enkele knotsgekke randactiviteiten gezorgd, náast de enorme poppen, steltenlopers, bizarre figuren en tonnen confetti. Een bloemlezing.

Ga naar de gevangenis en passeer niet bij start

Nieuw deze editie is de Elrow Town Fun Police. “Agenten patrouilleren de hele dag op het festival om de grootste feestbeesten uit de massa te plukken”, zegt de organisatie. “Geen paniek, de eindbestemming is geen echte cel maar een geheime feestlocatie die alleen is weggelegd voor de grootste fuifnummers.”

De échte school des levens

“Niet in de gevangenis beland? Ga dan naar school. Met Row’xford School heeft Elrow Town een eigen onderwijsinstelling op poten gezet met een afgelijnde visie: het heeft geen zin om dingen te leren waar je later niks mee bent. Hoeveel de waarde van pi is? Heeft geen belang. De professoren van Elrow geven u enkel mee dat ‘pi’ of ‘pie’ eetbaar is in de pi-eetwedstrijd. Verder is er nog de klas van Miss Mimosa, Hip Hop Aerobics en Disco Dodgeball. Wie goed heeft opgelet krijgt misschien wel een diploma mee naar huis?”

Kleurrijke spa

Nog nieuw is het spa-centrum op de camping. “Niet zo eentje met saaie baden voor bomma’s, wel met waterpartijen nokvol kleur en gekheid.” Ook de podia spreken dit jaar weer tot de verbeelding met als grootste blikvanger Rowmuda Stage. “De feestboot van Elrow Town is uit de koers geslagen en wordt aangevallen door een kraken. De gigantische octopus is klaar om de feestboot in een welgemikte hap naar binnen te werken. Met wat geluk slagen de deejays erin om het beest te doen dansen samen met de festivalbezoekers.”

Die deejays bestaan opnieuw uit een resem internationale topnamen uit de techno- en vooral housewereld met Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice en Alan Fitzpatrick als headliners. Uit eigen land spelen onder andere Joyhauser, Konna en TLP ten dans.

De editie van Elrow Town in Antwerpen wordt mee op poten gezet door Atmosphere Architects, dat ook Fire Is Gold Festival op de Middenvijver organiseert, en de Hasseltse nachtclub Labyrinth. Het festival vindt plaats op zaterdag 6 juli vanaf 12.00 uur tot middernacht. Alle info en tickets hier.