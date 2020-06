Exclusief voor abonnees Grootste culturele festival van Europa vindt zich opnieuw uit: “Een jaar zonder Zomer van Antwerpen was nooit een optie” David Acke

24 juni 2020

13u21 0 Antwerpen Er lagen verschillende scenario’s klaar voor de Zomer van Antwerpen maar het culturele festival niet door laten gaan was er daar absoluut geen van. Voor organisator Patrick De Groote was het zeker geen eenvoudige editie om te organiseren “maar we zijn er altijd in blijven geloven.” Het resultaat is een Zomer van Antwerpen die er toch maar opnieuw in geslaagd is diverse kunsten te verenigen op verschillende locaties in de stad. “Ons uitgangspunt? Niet treuren om wat niet kan, maar omarmen wat wel kan.”

Met argusogen kijken verschillende culturele organisaties hoe Patrick De Groote en zijn team er in zijn geslaagd een cultureel festival te organiseren in tijden van corona. Terwijl traditionele theaters zichzelf moeten heruitvinden leeft de Zomer van Antwerpen gewoon naar zijn 26e editie toe. Toegegeven, het festival zal er niet in zijn bekende vorm uitzien - geen grootse circusvoorstellingen in de Zomerbar - maar welke Zomer van Antwerpen is exact dezelfde kopie als die van het jaar ervoor? Geen. Laat dat nu net de kracht zijn van het grootste culturele festival van Europa.

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen