Grootste containerschip ter wereld meert aan in Antwerpse haven BJS

03 oktober 2019

16u06 0 Antwerpen Hoog bezoek in Antwerpen. De MSC Isabella, het grootste containerschepen ter wereld, is dinsdagavond de haven binnengevaren. Nooit eerder ontving de Scheldestad een schip van dergelijke kolossale omvang.

De MSC Isabella vaart onder Panamese vlag en heeft een maximum laadcapaciteit van 23.646 TEU (de standaardmaat voor containers). De vorige recordhouder was de Cosco Shipping Universe. Die kwam afgelopen zomer naar Antwerpen en kan maximaal 21.237 teu vervoeren.

De extra ruimte in de MSC Isabella zit hem in de breedte, niet in de lengte. De Cosco Shipping Universe is 399,9 meter lang en 58 meter breed. De MSC Isabella is met een lengte van 399,77 meter net iets korter, maar dat wordt gecompenseerd, omdat het schip ruim drie meter breder is. Dat maakt het mogelijk in de breedte 24 rijen containers te vervoeren.

De MSC Isabella blijft nog tot zaterdag in Antwerpen en zet dan koers naar de haven van Felixtowe in Groot-Britannië.