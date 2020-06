Grootste containerschip ter wereld komt aan in Antwerpse haven CVDP/ADA

11 juni 2020

23u38 6 Antwerpen Het grootste containerschip ter wereld, de HMM Algeciras, kwam donderdagavond aan in de Antwerpse haven. De oppervlakte van het schip kan vergeleken worden met vier voetbalvelden.



Het 400 meter lange en 61 meter brede schip meerde donderdagavond omstreeks 20 uur aan bij de Noordzee Terminal van PSA Antwerp. Tijdens zijn verblijf zullen 6.659 containers behandeld worden: 1.748 containers worden gelost en 4.911 containers worden geladen. Dat is een record voor één enkel bezoek aan de Noordzee Terminal, zegt de uitbater. Voor de behandeling worden de grootste kranen van PSA Antwerp ingezet.

“Dankzij al onze medewerkers zijn we tijdens de coronacrisis 100 procent operationeel gebleven en hebben we onze klanten en partners steeds dezelfde service kunnen blijven verlenen”, zegt managing director Jan Van Mossevelde. “We zijn trots om, ook in deze uitdagende tijden, het grootste containerschip ter wereld te ontvangen en daarbij een volumerecord op de Noordzee Terminal neer te zetten.”

Het Antwerpse Havenbedrijf verlootte maandag drie exclusieve rondvaarten rond het recordschip. Die gaan vrijdag door. Als alles volgens schema verloopt, zal de HMM Algeciras zaterdagochtend weer vertrekken richting Londen.