Grootste butaanopslagtank van Europa in gebruik genomen in Antwerpse haven

02 oktober 2020

13u15 0 Antwerpen Op het terrein van Oiltanking Antwerp Gas Terminal op Linkeroever is vrijdag een gekoelde opslagtank van 135 miljoen liter in gebruik genomen. De reusachtige koeltank, waarvan een tweede onder constructie is, betekent een verdubbeling van de opslagcapaciteit voor het bedrijf.

De nieuwe tank springt met een hoogte van 59 meter en een diameter van 87 meter meteen in het oog op Linkeroever. Voor de bouw werd 43,6 miljoen liter beton en 9.750 ton staal gebruikt.

De tank is een eerste stap in de verdere uitbouw van de terminal, die onder meer Ineos tot haar klanten rekent. Een tweede soortgelijke tank met dezelfde dimensies is momenteel onder constructie.