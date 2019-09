Grootschalige actie tegen drugs in heel provincie Antwerpen: “Rijden onder invloed van drugs is sociaal aanvaardbaar geworden” Sander Bral

28 september 2019

20u31 0 Antwerpen Nagenoeg alle politiediensten van de provincie Antwerpen houden dit weekend een grootschalige controleactie tegen drugs in het verkeer. De actie ‘Drugs, no way’ loopt nog tot en met maandagochtend. “De pakkans voor drugs in het verkeer moet omhoog”, benadrukt gouverneur Cathy Berx (CD&V). “Enkel zo zal het gedrag aangepast worden.”

Het is de eerste keer dat de federale politie een grootscheepse actie coördineert met de gezamenlijke inzet van zowat alle politiediensten in de provincie en met de actieve en uitdrukkelijke steun van provinciegouverneur Cathy Berx (CD&V). Begin dit jaar trokken organisaties zoals Touring en het Belgisch verkeersveiligheidsinstituut VIAS aan de alarmbel. Twintigjarigen zouden alsmaar meer en meer cannabis, amfetamines en cocaïne gebruiken en daarna achter het stuur kruipen. De verkeersstatistieken van de federale politie tonen sinds 2011 een duidelijke toename van het aantal inbreuken tegen rijden onder invloed van drugs. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde antwoordt daarop met de sensibiliseringscampagne ‘Don’t do drugs and drive’.

‘No way’

“Niemand twijfelt nog aan de negatieve effecten die drugs hebben op de algemene gezondheidstoestand”, zegt Cathy Berx, die zaterdagochtend een controlepost bezocht in het centrum van Antwerpen. “Onder invloed van drugs achter het stuur kruipen, al dan niet in combinatie met alcohol, daar zeggen wij volmondig ‘no way’ op. Het risico op ongevallen of ernstige kwetsuren is groot, omdat je of trager gaat reageren of net gevaarlijker gaat rijden. Bovendien breng je andere weggebruikers in gevaar.”

Sinds april werkt de politie met speekselanalyses die de vroeger, zeer tijdrovende, bloedafnames vervangen en de controles vergemakkelijken. Vrijdagavond startten de controles in heel de provincie en ze lopen door tot maandagochtend. Uiteraard wordt er ook op andere inbreuken dan drugs gecontroleerd.

Sociaal aanvaardbaar

“Tijdens de weekendnachten laten mensen zich al eens verleiden om met drugs in het lichaam te gaan rijden”, zegt Jean-Claude Gunst van de federale politie Antwerpen. “Het fenomeen is nog meer dan vroeger sociaal aanvaardbaar geworden. Met dit soort acties willen wij de pakkans vergroten zodat ook het gedrag aangepast zal worden. Drugs en rijden gaan niet samen, hopelijk gaan mensen twee keer nadenken voor ze hun medebestuurders in gevaar brengen.”

De resultaten van de grootschalige actie volgen in de loop van volgende week.