Grootouders voor Klimaat blijven strijden: “Binnenkort naar Polen, de slechtste leerling van de klas” ADA

05 juli 2019

17u58 0

Op Linkeroever verzamelden vrijdagmiddag een zestigtal grootouders die samenkwamen om te protesteren voor een beter klimaatbeleid. Twintig weken lang liepen ze zij aan zij met de klimaatspijbelaars door de straten in heel Vlaanderen en Brussel. “En dat zullen we blijven doen”, vertelt Koen Platevoet van Grootouders voor het Klimaat. “Tegelijk bekijken we welke acties we daarnaast nog kunnen ondernemen. Zo trekken we deze zomer naar Polen om ook daar te protesteren voor een beter klimaat. Polen is zowat de slechtste leerling van de klas.”

Daarnaast zal de organisatie de komende weken verschillende ambassadeurs voorstellen om zo hun maatschappelijke stem verder te doen reiken.