Grootouders voor het Klimaat zet actie voort met ‘De Groo-oote Grootouderpicknick’ ADA

02 juli 2019

13u01 4 Antwerpen Terwijl de scholieren een pauze inlassen na maandenlang straatprotest voor een beter klimaatplan, gaan de grootouders onvermoeibaar verder. ‘Grootouders voor het Klimaat’ organiseert op vrijdag 5 juli een ‘GRO-OTE GROOTOUDERPICKNICK’ gevolgd door een praatmoment van 12 tot 16 uur.

Iedereen brengt zijn eigen eten en drinken mee, eventueel een stoeltje en een tafeltje. Een van de ambassadeurs, Jan Stel, zal een korte speech geven over ‘De oceanen en de klimaatverstoring’. Deze professor emeritus studeerde geologie en paleontologie aan de universiteiten van Groningen en Leiden. Hij was betrokken bij de ontwikkeling van het oceanografisch onderzoek in Nederland en Europa en werkte voor verschillende internationale instellingen zoals Unesco en de EU. Na de lezing kunnen andere grootouders gebruik maken van de speakerscorner.

Als picknickplaats kozen de grootouders voor de ‘Boeienweide’ aan het Frederik van Eedenplein op de Antwerpse Linkeroever.