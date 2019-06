Grootouders bouwen samen met kleinkinderen chocolade kasteel in Chocolate Nation ADA

25 juni 2019

10u20 5 Antwerpen Chocolate Nation introduceert tijdens de maanden juli en augustus speciaal voor kinderen vanaf zes jaar en hun grootouders een zomerse chocolade workshop. Samen met een chocolatier kan er in Chocolate Nation aan een chocolade zandkasteel worden gebouwd.

De workshop van één uur is inclusief een inkomticket voor het belevingsmuseum. Op die manier kun je tijdens de tour door het museum eerst leren over Belgische chocolade en inspiratie op doen bij bijvoorbeeld het chocolade kasteel van maar liefst 300 kilo chocolade dat gemaakt werd door studenten van de PIVA, het opleidingsinstituut voor chocolatiers in Antwerpen. Halverwege de tour ga je samen aan de slag.

De oma-opa workshops vinden plaats in één van de workshopruimtes van Chocolate Nation en worden gegeven door een professionele chocolatier. De workshop is voor kinderen vanaf 6 jaar. Deelnemers ontvangen een chocoladekasteel die zij vervolgens kunnen versieren met allerhande lekkernijen. Om alles netjes te houden worden er tevens schorten voorzien voor de deelnemers. De kinderen nemen hun persoonlijk versierde chocoladekasteel mee naar huis. De workshops beginnen telkens om 14 uur, voorafgegaan met een bezoek aan het museum.

Meer informatie over workshops bij Chocolate Nation en inschrijven kan via de website www.chocolatenation.be / workshops of door een mail te sturen naar workshops@tbce.be.