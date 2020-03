Groot verjaardagsfeest Tram 3 valt in water door caféverbod: “Beste buren, geniet ervan, want vanaf 3 april maak ik weer tamtam” Sander Bral

13 maart 2020

13u36 4 Antwerpen Misschien nog een grotere domper dan andere cafés in de binnenstad is het caféverbod voor Tram 3, de kroeg die uitgerekend dit weekend één jaar bestaat. Uitbaatster Lizzie ziet haar driedaags verjaardagsfeest in het water vallen en maakt zich net zoals alle andere cafébazen klaar voor een financiële kater. “Er is toch niets aan te doen, bijslapen, tot rust komen en positief blijven.”

‘Komen Daten’ met ‘lovemusic’ en beats, een ‘roaring twenties’-feest met deejays, een mini-casino en een groot benefietconcert. Liesbet ‘Lizzie’ Goedemé (30) wilde de eerste verjaardag van haar bekende café op de Oude Koornmarkt goed vieren met drie dagen feest. Covid-19 dacht daar anders over en zoals de rest van het sociaal-cultureel leven in binnen- en buitenland werden alle festiviteiten geannuleerd. Als alternatief geeft ze een ‘nineties’-feestje tot middernacht, wanneer de deuren van alle cafés en restaurants moeten sluiten.

Financieel wordt het wel een enorme kater en het is niet dat ik geld op overschot heb. Maar goed, ik ben het gewoon om malchance te hebben. Ik neem deze er nog wel bij Lizzie

“Ik weet niet of het zo verstandig is om de cafés te sluiten want dan worden de mensen zot”, grinnikt Lizzie, die verdacht positief blijft. “Uiteraard heb ik wel begrip voor de maatregel en ik zal me er naar schikken ook. Financieel wordt het wel een enorme kater en het is niet dat ik geld op overschot heb. Maar goed, ik ben het gewoon om malchance te hebben. Ik neem deze er nog wel bij. Misschien kan iedereen tijdens deze lockdown even de tijd nemen om tot rust te komen. Haal er tenminste íets positief uit.”

Overlast

Het eerste jaar van Tram 3 was niet onbewogen. Net zoals clubs, eventzalen en andere danscafés kwam Tram 3 verschillende keren onder vuur te liggen omwille van geluidsoverlast. “Voor de buren is het caféverbod dus een geschenk uit de hemel”, grapt Lizzie. “Beste buren, geniet ervan, want vanaf 3 april maak ik weer tamtam.”

Vrijdagavond vanaf middernacht moet alle horeca de deuren sluiten. De lokale politie laat weten bezig te zijn met de praktische uitwerking van de ordehandhaving daarrond.

