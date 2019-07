Groot stuk Kiel krijgt nieuwe ‘roze’ parkeerzone PhT

05 juli 2019

19u12 4 Antwerpen Deze zomer blijft alles bij het oude, maar vanaf 30 september past de stad de parkeertarieven op het Kiel aan. Er komt een nieuwe roze zone die de oranje én een stuk van de blauwe zone in de wijk vervangt. De Abdijstraat blijft gele zone. Daar gelden de regels van een winkelstraat. Parkeren is er uiteraard duurder.

De stad gebruikt zeven kleurencodes voor betalende parkeerzones. Sinds 1 april kwam er met roze een nieuwe kleur bij. Die overdekt het grootste deel van de zone buiten de Singel. Wat verandert er nu op het Kiel? Tussen de Emiel Vloorsstraat en de VII-de Olympiadelaan heb je momenteel een oranje zone. Tussen de VIIde-Olympiadelaan en de Jan de Voslei kleurt alles blauw. Vanaf eind september worden die twee gebieden samen roze. Wat zit er niet bij: de blauwe zone Antwerp Expo. Daar wordt niet aan geraakt.

In de roze zone sta je de eerste twee uur gratis, maar je moet je wel registreren aan de parkeerautomaat. Na die eerste twee uur betaal je 50 eurocent per uur. Wie kiest voor langparkeren (maximaal 10 uur) betaalt 2,70 euro.

Abdijstraat

De Abdijstraat is en blijft een gele zone. Tarief: 50 eurocent per uur, zonder gratis tijd. Tijdens de winkeluren is bewonersparkeren er niet toegelaten.

Alle info over parkeren en mobiliteit in Antwerpen: www.parkereninantwerpen.be.