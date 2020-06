Groot feest voor hun diamanten bruiloft kon niet, maar buren op Linkeroever bezorgen Vic en Elly tóch onvergetelijk moment PhT

01 juni 2020

17u31 0 Antwerpen Een diamanten bruiloft vier je liefst met een groot feest, maar dat zat er voor Vic (85) en Elly Snauwaert (83) in coronatijden helaas niet in. Des te groter was de verrassing toen de buurtbewoners op Linkeroever maandag om 14 uur uitpakten met een overdonderend applaus én een miniconcert van acteur Steven De Lelie voor het echtpaar op de tiende verdieping van hun woonblok in de Gloriantlaan. Elly weende van emotie.

“Dit hadden we nooit verwacht”, zegt een ontroerde Vic. “Hoe goed hebben ze dit ineengestoken. Onze tafel staat vol cadeaus. En nu genieten we van een pintje op ons terras. En het zal het laatste niet zijn.”

“Mama was al van vorig jaar bezig met die 60ste huwelijksverjaardag”, vertelt dochter Nancy. “Ze wou zo graag een buurtfeest geven. Door die corona ging dat niet meer. Anders waren ze zeker ook een weekendje weggegaan. Zo jammer. Maar we hebben toch iets kunnen teruggeven. We hebben goed kunnen zwijgen. Vanmorgen kwam er al een ontbijt van buurtcomité De Glorianten en Woonhaven (de huisvestingsmaatschappij, red.). Mijn ouders waren echt blij met het initiatief.”

Concert

Kers op de taart was een optreden van Steven De Lelie voor het woonblok. Hij bracht hits als ‘New York, New York’, ‘Imagine’ en ‘Laat de zon in je hart’.

“We zijn op een bepaald moment gaan nadenken over een manier om Vic en Elly toch iets feestelijks te schenken voor deze bijzondere verjaardag”, zegt buurtbewoonster Marita Wuyts, die voor N-VA in de Antwerpse districtsraad zetelt. “We hebben iedereen gevraagd om 14 uur op het balkon te komen en te applaudisseren. Een prachtig moment was het.”