Groot aanbod theater en muziek, maar ook een vuurfontein, schildpaddenrace en een boottocht: dit is Wintervuur aan het Lobroekdok Annelin Marien

14 november 2019

15u34 3 Antwerpen Wintervuur is alweer aan zijn achtste editie toe, en dit jaar zet het winterse stadsfestival zijn tenten op aan het Lobroekdok op Antwerpen Dam. Vandaag stelde artistiek coördinator Dré Demet het volledige programma voor, met circus, theater, muziek, wandelingen, en meer. Vooral de thema’s stadsontwikkeling en diversiteit staan dit jaar in de belangstelling. Wintervuur vindt plaats van 28 december tot 4 januari, tickets zijn te koop vanaf 23 november.

Wintervuur is een nomadisch stadsfestival, en kiest elk jaar voor een andere plek. Na onder andere de Scheldekaaien, Linkeroever, Ekeren en Borgerhout, is nu de Damwijk aan de beurt. “Allemaal plekken met een smoel, en dat is dit jaar niet anders”, vertelt Dré Demet. “Wintervuur vindt telkens plaats aan de stadsrand, ook door praktische overwegingen, want we moeten er onze tenten kunnen opslaan. Maar die tussenterreinen hebben vaak een aparte persoonlijkheid, een eigen verhaal. Heel aantrekkelijk voor wie een festival maakt dat linken legt naar stedelijke transformatie, identiteit, diversiteit, maar ook naar actuele thema’s zoals onder andere duurzaamheid en gentrificatie.”

