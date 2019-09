Groenplaats krijgt pas in 2022 of 2023 heraanleg BJS

16u45 0 Antwerpen Vergeet een snelle heraanleg van de Groenplaats. De stad Antwerpen neemt het plein pas in 2022 of 2023, en dus niet meer dit najaar, onder handen. “We vinden dat het project veel ruimer moet bekeken.”

De kiosk en metrotoegang zijn niet optimaal, het plein is grijs en bomen gedijen er moeilijk. Dat de Groenplaats aan een sterke heropleving toe is, was het vorige stadsbestuur niet ontgaan. Het liet daarom plannen maken voor een totaal vernieuwd plein. Het premetrostation moest een nieuwe toegang krijgen en er zou een grote ondergrondse fietsenstalling komen. Bovengronds moest de oude kiosk wijken en langs de kant van het voormalige postkantoor waren bomen gepland, en wellicht ook een waterpartij. Een deel van de Groenplaats, wellicht langs de zijde van de kathedraal, zou voor evenementen worden gebruikt.

Het stadsbestuur mikte op het najaar van 2019 om de werken te laten starten. Maar die timing wordt niet gehaald. “Private partners zoals bijvoorbeeld De Lijn, Hilton, Karel De Grote Hogeschool, postgebouw hebben ook plannen die ongetwijfeld een impact hebben op de publieke ruimte”, zegt schepen voor Openbaar Domein Claude Marinower (Open Vld). “We vinden dat het project veel ruimer moet bekeken en willen de stadsbouwmeester erbij betrekken. Er wordt best een totaalvisie op het plein en de omgeving gemaakt.”

De stad gaat de heraanleg van de Groenplaats bekijken in functie van de realisatie van de ‘Via Sinjoor’, op termijn een continue wandelroute van het Centraal Station, over de Meir, tot aan de Schelde. Marinower: “Het project kan pas echt een doorstart maken als de meerjarenbegroting is goedgekeurd. De gemeenteraad beslist daarover eind november. Ondertussen gebeurt er voorbereidend werk, zoals het het opstellen van deelplannen.”

De stad vermoedt dat de werken pas in 2022 of 2023 kunnen starten.