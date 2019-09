Groene schepenen in districten zien af van dienstwagen voor officiële bezoeken BJS

18 september 2019

11u11 0 Antwerpen Jubilarissen en 100-jarige Antwerpenaars krijgen steeds een bezoekje van een districtsschepen om hen in de bloemetjes te zetten. Dat daarvoor een dienstwagen met chauffeur voor wordt voorzien, vinden de schepenen van Groen in het district Antwerpen en de burgemeester en schepenen in Borgerhout, niet meer van deze tijd.

Groen grijpt de Week van de Mobiliteit aan om het gebruik van de dienstwagens met chauffeurs aan te kaarten. Marij Preneel, Tom Van den Borne, Omar Al Jattari, Femke Meeusen en Luc Moerkerke benadrukken dat zij de bezoekjes met de fiets of te voet doen. “Een dienstwagen met chauffeur inzetten voor een ritje van een paar kilometer in de binnenstad, dat is toch te zot voor woorden. Daar waar Groen bestuurt in de districten, kiezen we voor de fiets of gaan we te voet.”