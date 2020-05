Groen wil ‘vakantiestraten’ in heel Antwerpen BJS

14 mei 2020

16u20 0 Antwerpen Nu wordt gevreesd dat we vakantie in eigen land (of zelfs eigen stad) zullen houden, pleit oppositiepartij Groen voor vakantiestraten in heel Antwerpen.

“Als corona één ding duidelijk maakt, is het wel het gebrek aan ruimte in onze stad”, zegt gemeenteraadslid Ilse Van Dienderen (Groen). “We moeten daarom kijken hoe we onze straten en pleinen herinrichten om meer recreatieve ruimte te maken.”

Het Antwerpse districtsbestuur - Groen zit in het district Antwerpen wél in de coalitie - lanceerde eerder al het begrip ‘vakantiestraat’. Bewoners kunnen hun straat dan omtoveren tot een gezellige plek om te vertoeven en te spelen.

Berlijn en Milaan achterna

Groen vindt zulke speelstraten, waar ook plaats kan zijn voor een culturele act, een rommelmarkt of eet- en drankkraampjes, een goed instrument voor het hele grondgebied van de stad en vraagt daarom dat de aanvraagtermijnen voor zo’n speelstraten kunnen ingekort worden.

Groen legde hierover een motie neer in de gemeenteraad en lanceerde ook een petitie om het stadsbestuur aan te zetten om het voorbeeld van steden als Berlijn, Milaan en Brussel te volgen. Die steden voorzien meer plaats voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer, als deel van een exitplan na de coronacrisis.