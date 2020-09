Groen wil dat provincie vergunning weigert aan chemiereus Ineos Philippe Truyts

07 september 2020

17u53 0 Antwerpen Groen schaart zich achter het Groen schaart zich achter het protest van een aantal actiegroepen tegen de bouw van een nieuwe ethaankraker door chemiebedrijf Ineos. De Antwerpse fractie van de partij heeft een bezwaarschrift ingediend bij de provincie. Groen wil niet dat Ineos een omgevingsvergunning krijgt voor de ontbossing en voorbereidende werken op zijn terrein in de haven.

Volgens gemeenteraadsleden Nordine Saïdi Mazarou en Ilse Van Dienderen staan de aanvragen voor de ontbossing en voor de bouw van een nieuwe fabriek niet los van elkaar. Van Dienderen: “De impact van de nieuwe fabriek moet als geheel worden bekeken. Ineos gebruikt schaliegas als grondstof voor de nieuwe site. Dat is een economisch twijfelachtig proces dat veel plastic afval met zich meebrengt. Voor technologie uit het verleden is in de Antwerpse haven geen plaats.”

Groen diende vorig jaar al een bezwaarschrift in bij het college. Ineos investeert zo’n drie miljard euro en belooft 400 vaste en 3.000 tijdelijke jobs. De chemiereus heeft altijd beklemtoond dat het wél voor duurzaamheid met nieuwe technologieën kiest.