Groen vreest dat Oosterweel maat voor niets wordt PhT

27 september 2019

19u36 0 Antwerpen Als de huidige plannen voor de Oosterweelverbinding worden uitgevoerd, zullen er nog steeds veel fileleed en milieuoverlast zijn. De partij Groen trekt die conclusie uit het milieueffectenrapport.

Antwerps gemeenteraadslid Wouter Van Besien hekelt in de kranten van het Mediahuis de keuze voor een compromis van 60 procent auto’s en vrachtwagens en 40 procent openbaar vervoer en fietsers. Hij roept de partijen die over een nieuw Vlaams regeerakkoord onderhandelen, op om naar een modal split van 50/50 te gaan tegen 2030. Zo staat het ook in het Toekomstverbond dat de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen en de burgerbewegingen in 2017 afsloten.

Volgens Van Besien zullen er bij een 60/40 split op een aantal plaatsen zelfs meer auto’s rijden dan vandaag.