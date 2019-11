Groen verzamelt 3.448 handtekeningen tegen afschaffing rechtstreekse trams van Borgerhout en Deurne naar centrum Jan Aelberts

21 november 2019

19u08 0 Antwerpen Groen heeft donderdag in Antwerpen bij de lokale afdeling van De Lijn een petitie overhandigd tegen de plannen om de trajecten van tramlijnen 8 en 24 drastisch te wijzigen. In totaal verzamelde de partij naar eigen zeggen 3.448 handtekeningen.

De wijziging komt er naar aanleiding van de langverwachte heropening van het premetrostation Opera en de ingebruikname van de tramlijn over de noordelijke Leien richting het Eilandje en de wijk Luchtbal. Vanaf 8 december komt er een nieuwe tramlijn 1 van het Zuid over de Leien naar de Noorderlaan en tram 24 zal dan van Silsburg (Deurne) naar het Havenhuis op het Eilandje rijden via het Centraal Station en de Leien, in plaats van naar de Melkmarkt in het stadscentrum. Tram 8, die momenteel van het Zuid naar Wommelgem rijdt via het Centraal Station, wordt ingekort tot het traject Centraal Station - Wommelgem.

Groen hekelt dat Borgerhout en Deurne door die veranderingen hun rechtstreekse verbinding met het stadscentrum verliezen én de helft van de trams die naar het Zuid rijden. “Bewoners van Borgerhout en Deurne die naar de binnenstad willen, zullen moeten overstappen in het nu al zo drukke station Astrid”, zegt Anneleen Lauwers, Groen-districtsraadslid in Borgerhout. “Op de trams van en naar het Zuid is het bovendien erg druk, we vrezen voor veel tijd- en comfortverlies.”

De Lijn laat in een reactie weten dat de veranderingen “globaal een uitbreiding zijn” en zowat alle huidige haltes even goed bediend blijven. “Dit is echt een positief verhaal”, klinkt het. “We werken een grote missing link weg naar het noorden van de stad. Het plaatje moet gewoon op een efficiënte manier in elkaar passen. We gaan de situatie sowieso nauw opvolgen de komende maanden.”