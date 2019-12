Groen protesteert tegen betalend maken van fietsparkings: “Kortparkeren moet altijd gratis zijn” PhT

06 december 2019

13u33 0 Antwerpen De plannen van het stadsbestuur om de fietsparking onder het Koningin Astridplein betalend te maken, is volgens Groen te gek voor woorden. De Antwerpse afdeling van de partij deelde vrijdag symbolisch chocoladen centjes uit aan fietsers.

“Een paar weken geleden haalde de stad alle bovengronds achtergelaten fietsen rond het Centraal Station weg. En nu willen ze de mensen die hun fiets keurig ondergronds achterlaten, doen betalen. Kafkaiaans”, vindt Simon Verreet, Groen-raadslid in het district Antwerpen. “Het aantal fietsers in de stad blijft stijgen en dat juichen we toe. De stad beloont hen echter niet, maar laat hen in de steek.”

Groen verwijst naar buitenlandse steden zoals Utrecht. “Daar werkten ze een modern, toekomstgericht fietsparkeerbeleid uit. Kortparkeren is er altijd gratis.”