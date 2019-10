Groen over De Grote Verbinding: “Te grote onzekerheid voor openbaar vervoer en overkapping” BJS

21 oktober 2019

18u12 0 Antwerpen Groen, in Antwerpen in de oppositie, reageert gematigd tevreden op de stand van zaken in het Oosterweel- en overkappingsdossier. “Het is goed dat er stappen vooruit worden gezet. Maar De Grote Verbinding is voorlopig een te grote Oosterweel gecombineerd met een te grote onzekerheid voor openbaar vervoer en overkapping.”

Volgens Antwerps Groen-fractieleider Wouter Van Besien hangen de onzekerheden rond de overkapping en het openbaar vervoer als een schaduw over de aankondigingen rond De Grote Verbinding, zoals het Oosterweel- en overkappingsdossier wordt genoemd.

“Een essentiële schakel van heel het Toekomstverbond is de modal shift: meer mensen in het openbaar vervoer en op de fiets, meer goederen in treinen, en minder auto’s en vrachtwagens op de baan”, aldus Van Besien. “Hiervoor zijn er veel te weinig plannen en de nodige budgetten zijn daarvoor niet vrijgemaakt. Het resultaat zal zijn dat de files blijven bestaan en de problemen met ongezonde lucht niet opgelost geraken. Het zorgt er bovendien voor dat er een Oosterweel gepland wordt die te groot in omvang is.”

Wat de overkapping van de Antwerpse ring betreft, is Van Besien eveneens ongerust. “De leefbaarheidsprojecten zijn top, maar zijn bedoeld als opstap naar een volledige overkapping. Die ambitie is stilaan helemaal op de achtergrond aan het raken.”