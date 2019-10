Groen en Sp.a brengen Ferrarisbos opnieuw onder aandacht: “Zullen ons altijd verzetten tegen vergunningen die waardevol groen rooien” ADA

16 oktober 2019

18u05 0 Antwerpen Het is 6 jaar geleden dat 1.9 ha van het Ferrarisbos te Wilrijk werd gekapt. Nu willen Groen en Sp.a het resterende deel van kap vrijwaren.

Vandaag willen Groen en Sp.a Wilrijk het resterende deel van het bos opnieuw onder de aandacht brengen. Voor de lokale afdelingen van sp.a en Groen is het duidelijk dat ze in de toekomst op geen enkele wijze zullen meewerken aan het verder wegsnijden van de groene long van Wilrijk. “Wij zijn gekant om vergunningen af te leveren voor projecten die waardevol groen wensen te rooien of de open ruimte nog verder aantasten te Wilrijk”, klinkt het gezamenlijk.

De partijen zijn bezorgd over de biodiversiteit in het resterende Ferrarisbos sinds de komst van de parking en een loods van Essers naast het bos. “Wij pleiten er dan ook voor om de Universiteit Antwerpen en natuurverenigingen toestemming te verlenen om een grondige studie te maken van fauna en flora op dit moment van het terrein. We blijven er van overtuigd dat waardevolle, maar zonevreemde bossen recht hebben op juridische bescherming. Er rest immers nog 3.6 ha waardevol bosgebied aan de Fotografielaan en we zullen bij de hogere overheden dan ook blijven aandringen op wettelijke bescherming. Het nieuwe regeerakkoord biedt daartoe mogelijkheden.”

Groen en Sp.a voelen zich in hun strijd gesterkt door een positieve noot die opgenomen is in de startnota van Vlaams informateur De Wever. “Hoewel die startnota geen elementen bevatte die er op wezen dat precaire bosgebieden een wettelijke bescherming zouden krijgen, reikt het huidige Vlaams Regeerakkoord wel mogelijkheden aan. In het Vlaams Regeerakkoord staat uitdrukkelijk een ambitie met betrekking tot bosgebied verwoord. Zo moet er tegen 2030 er 10.000 hectare bos bijkomen. Daarenboven moet er 20.000 bijkomende hectare natuur onder effectief natuurbeheer komen. Vlaanderen zal dus groener worden.”

