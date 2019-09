Groen en N-VA blijven ‘beste vrienden’ na clash in districtsraad over bouwplannen Pelikaanstraat Philippe Truyts

17 september 2019

19u41 0 Antwerpen Geen vuiltje aan de lucht in het Antwerps districtscollege: dat laat schepen Tom Van den Borne (Groen) verstaan over de alternatieve, linkse meerderheid die zijn partij vond voor een negatief advies over het ruimtelijk plan (RUP) voor de Pelikaanstraat. “Het was de eerste keer deze legislatuur dat we ‘gesplitst’ hebben gestemd. Als we de stad moeten adviseren, gaan we eerst binnen de meerderheid van N-VA, Open Vld en Groen na of we er als college uit geraken. Lukt dat niet, dan leggen we de beslissing bij de districtsraad. Zo doen we dat al zeven jaar.”

Groen ziet weinig goeds in de ruimtelijke uitgangspunten voor een braakliggende site tussen de Pelikaanstraat, Lange Kievitstraat en Lange Herentalsestraat. Woontorens van 100 meter, 1.115 parkeerplaatsen, binnentuintjes zonder zon: dat moet véél beter. Sp.a, PVDA en D-SA sloten zich bij Groen aan. De amendementen van N-VA, Open Vld en CD&V vonden géén meerderheid in de raad. Nochtans hadden die ook een aantal voorwaarden gesteld om het voorontwerp van RUP een positief advies te geven.

De bal ligt hoe dan ook bij het stadsbestuur. Tenminste, als daar naast het advies van de districtsraad ook het oordeel van onder meer de GECORO (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) en een milieu-effectrapport in de bus valt. “Verder zijn we ook bezig met overleg met belanghebbenden in de omgeving”, zegt het kabinet van bevoegd schepen Annick De Ridder (N-VA). “Daar horen bijvoorbeeld de diamantsector en buurtcomité De Ploeg bij. Na alle adviezen en overleg wordt een ontwerp-RUP opgemaakt. Dat belandt bij de gemeenteraad, gevolgd door een openbaar onderzoek.”

Wat nu, sp.a?

Het wordt interessant om zien wat sp.a er in het stadscollege nog mee zal doen. De partij stemde in het district met Groen mee. Maar willen of kunnen de socialisten genoeg gewicht in de schaal werpen, zodat ook N-VA en Open Vld bereid zijn om het plan voor de Pelikaansite grondig bij te sturen?

Districtsburgemeester Paul Cordy (N-VA) spaart in elk geval zijn kritiek op sp.a niet. “Die partij heeft een groot probleem. In het stedelijk college nemen ze een besluit om dat daarna in de districtsraad af te branden. Is dat nu een motie van wantrouwen van sp.a in het district aan het adres van haar stedelijke schepenen?” Cordy beklemtoont verder op zijn Facebook-pagina dat hij zeer blij is met coalitiepartners Groen en Open Vld. “We gaan die samenwerking nog minstens vijf jaar en drie maanden verder zetten. Maandag hebben we trouwens de meerjarenplanning en begroting afgeklopt in het college, zonder enige rimpeling.”