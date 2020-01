Groen bijt spits af met politieke nieuwjaarsrecepties: “Drugsgeweld is plaag die de stad uit moet. Ooit vallen er onschuldige slachtoffers” PhT

03 januari 2020

20u20 0 Antwerpen De Antwerpse afdeling van Groen beet vrijdag de spits af van de politieke nieuwjaarsrecepties. Wouter Van Besien focuste in zijn speech op het drugsgeweld, het slecht werkende openbaar vervoer en het toenemend racisme in de stad. “Het antwoord op rauw racisme is méér menselijkheid.”

Antwerps fractieleider Wouter Van Besien zoekt wel vaker inspiratie bij kunstenaars om zijn boodschap te verkondigen. Onlangs bracht hij een ode aan de overleden Panamarenko tijdens de debatten over de meerjarenbegroting. In het Zuiderpershuis begon hij met een liefdesgedicht van stadsdichter Maud Vanhauwaert, met een oproep om te genieten van Antwerpen omwille van zijn schoonheid, tegendraadsheid en beleving.

Drugsgeweld is plaag

Helaas is er ook de pijnlijke realiteit van het drugsgeweld. Van Besien noemt de onrust in de getroffen wijken groot en vreest dat er op een dag onschuldige slachtoffers vallen. “Deze plaag moet de stad uit. Drie stappen zijn essentieel. Eerst moet de oorlog tussen de politiediensten stoppen, dan moet je de ideologische benadering laten varen en zoeken naar wat wérkt. Reduceer het drugsbeleid niet tot stoere borstklopperij en loutere repressie. En ten slotte moet je ervoor zorgen dat de Antwerpenaren in gesprek kunnen gaan met de veiligheidsdiensten en de stad. De politieke verantwoordelijken moeten praten met de Antwerpenaren, in goede en in kwade tijden.”

Openbaar vervoer

Van Besien wil daarnaast een urgentieplan voor tram, bus en trein. “Zowel voor De Lijn als de NMBS zijn veel meer middelen nodig. Verder moeten er meer, stiptere én snellere lijnen komen met goede informatie. In de hele wereld kunnen steden het, dan moet dat ook mogelijk zijn in Antwerpen.”