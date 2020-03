Groen Antwerpen vraagt uitstel van digitaal aanmelden bij scholen Annelin Marien

13u46 0 Antwerpen Deze week verstrijkt de deadline voor ouders om hun kind aan te melden bij een school via het digitaal platform van de stad, ‘Meld je Aan’. “Gezien de coronamaatregelen hebben echter niet alle Antwerpenaren dezelfde kansen om dit te doen”, zegt Ikrame Kastit (Groen). “We vragen dus aan schepen Beels om de deadline uit te stellen.”

Ouders die hun kind willen inschrijven bij een Antwerpse school hebben nog maar even de tijd: voor het gewoon kleuter- en lager onderwijs loopt die aanmelding tot dinsdag 31 maart om 17 uur, voor het eerste jaar van het gewoon secundair onderwijs en buitengewoon kleuter- en lager onderwijs kan men aanmelden tot 3 april om 17 uur.

Vorige week nog liet Luc Tesseur, voorzitter LOP basis Antwerpen, weten dat de coronacrisis geen invloed heeft op die deadlines. “We hebben nog geen signalen gekregen dat ouders klagen dat ze geen info vinden”, zegt Tesseur. Dat spreekt Groen Antwerpen tegen. “Heel wat scholen hebben geen fysiek bezoekmoment kunnen organiseren”, zegt Kastit (Groen). “Daarnaast is de toegankelijkheid van het online platform voor vele Antwerpse ouders een probleem. Heel wat kansarme of anderstalige gezinnen kloppen normaal gezien aan bij Atlas of Huizen van het Kind voor hulp bij de schoolkeuze of bij het inschrijven zelf. Dat kan nu niet, en dat maakt kwetsbare gezinnen de dupe van deze situatie.”

Groen is van oordeel dat het stadsbestuur de inschrijvingsdeadline moet verplaatsen om alle ouders de nodige kansen te garanderen. Kastit: “De stad moet samenwerken met organisaties en sleutelfiguren die werken met ouders in armoede en anderstalige ouders, en de deadline moet worden uitgesteld. Kwetsbare kinderen dreigen hiervan de dupe te worden. Onderwijs is een basisrecht, ook voor hen.”