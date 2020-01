Groeiende vraag naar studentenbegeleiding: AP Hogeschool opent nieuw ‘studentencentrum’ AMK

29 januari 2020

17u17 2 Antwerpen In de Lichttoren op campus Park Spoor Noord van AP Hogeschool opent op vrijdag 31 januari een nieuw ‘Student Service Centre’. De 14.000 studenten van de hogeschool vinden hier op één plek alle begeleidingsdiensten die ze zoeken.

“Steeds meer studenten vragen psychologische en sociale begeleiding tijdens hun opleiding”, klinkt het bij AP Hogeschool. “Er is ook nood aan ondersteuning rond financiële zaken en huisvesting. Studeren is meer dan alleen blokken en les volgen. Ook sociaal, psychologisch en financieel moet alles op orde zijn om te kunnen slagen. Omdat de vraag naar begeleiding rond bijvoorbeeld faalangst, depressie en stress elk jaar groeit, zetten we nu nog sterker in op het welzijn van onze studenten.”