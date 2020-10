Grensgemeenten houden overleg over corona: nieuwe werkgroep moet verkoop vuurwerk tijdens eindejaar controleren ADA

06 oktober 2020

11u52 0 Antwerpen Afgelopen maandag organiseerde gouverneur Cathy Berx een digitaal overleg met de Antwerpse grensburgemeesters en de burgemeesters van de Nederlandse grensgemeenten over de strijd tegen het coronavirus. “Er werden geen noemenswaardige problemen vastgesteld.”

Gouverneur Cathy Berx bracht alle grenspartners samen om een duidelijk en up-to-date beeld te krijgen van de impact van zowel de Belgische als de Nederlandse corona-maatregelen op diverse sectoren: horeca, onderwijs, evenementen enzovoort. De deelnemers waren blij met dit initiatief, en ze gaven aan dat het ook in de toekomst zinvol is om op regelmatige basis informatie uit te wisselen over de grens heen.

Uit het overleg bleek dat er de afgelopen dagen geen noemenswaardige problemen werden vastgesteld. Wel werd er melding gemaakt van privéfeestjes waar men het niet te nauw neemt met de corona-maatregelen, de noodzaak om elkaar te informeren bij (vermoeden van) besmettingen en het belang van grensoverschrijdende contactopvolging en brononderzoek en opvolging van mogelijke grensoverschrijdende clusters.

Met het oog op de eindejaarsperiode wordt er bovendien op verzoek van verschillende burgemeesters een grensoverschrijdende werkgroep opgericht die zich zal buigen over de problemen en knelpunten in verband met het aankopen en het afsteken van in Nederland inmiddels verboden knalvuurwerk en vuurpijlen.