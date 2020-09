Greenpeace maakt van parkeerplaats groene plek, maar moet ophoepelen van Antwerpse politie PhT

12 september 2020

16u04 1 Antwerpen Greenpeace sleepte zaterdag in de stad enkele krui(d)wagens aan om voorbijgangers te doen nadenken over het gebruik van parkeerplaatsen. De milieuorganisatie deed dat in het kader van International Park(ing) Day. De Antwerpse politie vroeg de actievoerders ‘s namiddags aan het Tropisch Instituut wel om na een uurtje te vertrekken.

Park(ing) Day ontstond in 2005 in de Amerikaanse stad San Francisco. Greenpeace rolde zaterdag acties uit in onder meer Antwerpen, Brussel, Leuven en Gent. “Telkens met andere accenten”, legt Antwerps vrijwilligster Patricia Schellekens uit. “Soms maken we van een parkeerplaats een speelplek of een ontmoetingsplek voor buren. In Antwerpen kozen we voor groen. Want hoe meer er daar van in een stad is, hoe meer we iets aan de hitte, het watertekort en de luchtvervuiling kunnen doen.”

Gedaan met actievoeren

Zaterdagvoormiddag stonden de krui(d)wagens in de Schuttershofstraat (foto). Zonder problemen. Maar ‘s namiddags eindigde de actie voortijdig, ter hoogte van het Tropisch Instituut. Schellekens: “We moesten van de politie weggaan, anders kregen we een GAS-boete. Hoewel we een parkeerticket hadden betaald, beweerden de agenten dat we de plek privatiseerden. Dat slaat nergens op, want een automobilist doet dat dan ook.”

Wouter Bruyns, woordvoerder van de lokale politie beklemtoont dat niemand van de actievoerders een boete zal krijgen. “Maar ze hadden geen toelating voor de actie. Een parkeerticket betalen, volstaat niet. Een parkeerplek mag enkel door auto’s worden ingenomen.”