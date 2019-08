Gratis yogasessie op Bremweide Jan Aelberts

22 augustus 2019

18u47 0 Antwerpen Op de Bremweide in Deurne kan je zondag 25 augustus deelnemen aan een gratis yogasessie.

Wie nog net voor het nieuwe schooljaar even volledig wilt ontspannen, kan aanstaande zondag van 11 tot 12 uur een gratis sessie yoga volgen. In de natuur, bij het vrolijke getsjilp van vogeltjes kan je het hoofd volledig leegmaken en tegelijkertijd genieten van een portie beweging. Zowel beginnende als meer ervaren yogi’s zijn welkom. Een ervaren lesgever begeleidt de sessies. Inschrijven is niet nodig, een matje of handdoek wel.