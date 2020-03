Gratis theater en films in bib Viswater dankzij jeugdboekenmaand

JAA

03 maart 2020

13u47 0 Antwerpen Tijdens de jeugdboekenmaand in bibliotheek Viswater in Berendrecht staat dit jaar het thema ‘kunst’ centraal. Kinderen van verschillende leeftijden kunnen er terecht voor gratis cinema, theater en voorlezen.

Op het programma staat onder andere verteltheater ‘Tiest’ met een interactieve voorstelling die plaatsvindt op zaterdag 7 maart tussen 10.30 uur en 11.20 uur. De voorstelling is geschikt voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Op woensdag 11 maart vertellen vrijwilligers een verhaal over kunst onder de boekenboom. Kinderen kunnen vrijblijvend aansluiten en weer vertrekken terwijl ouders of grootouders rustig een boek uitkiezen of een koffie drinken. Het verhaal wordt tussen 14.30 uur en 15.30 uur verteld. Verder worden ook nog de films Dumbo en Paddington vertoond. Een volledig overzicht van alle activiteiten vind je hier.