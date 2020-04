Gratis rozen als hart onder de riem: “Een bloemetje is voor deze mensen een klein geluk” ADA

28 april 2020

10u38 0 Antwerpen Gedurende drie dagen worden ouderen die even uit hun kot komen in de bloemetjes gezet. Bloemenplatform TIFIORI geeft in samenwerking met Gaël Lespagnard rozen weg in het centrum van Antwerpen. Hiermee willen ze ouderen en alleenstaanden helpen in deze uitzonderlijke tijden en hun dag opfleuren​.

“We werden gecontacteerd door Gaël voor deze leuke en hartverwarmende campagne. Nadat we vorige maand al zorgverleners in heel België in de bloemetjes gezet hebben, leek het ons een uitstekende kans om opnieuw ons steentje bij te dragen en wat geluk te delen”, klinkt het bij TIFIORI. “Zo hopen we deze mensen een hart onder de riem te steken met onze bloemen en een lieve boodschap van Gaël.”

Tijdens haar dagelijkse wandeling door ’t stad zag Gaël veel ouderen op een bankje zitten. “Elke keer glimlach ik even naar hen, een heel kleine moeite, en elke keer krijg ik een warme glimlach terug”, zegt Gaël. “Een bloemetje kan voor deze mensen een klein geluk zijn en de periode al een stuk aangenamer maken”.

Uiteraard wordt er goed over gewaakt dat via de bloemen en kaartjes geen besmetting mogelijk is. Om de regels van social distancing te respecteren, maken TIFIORI en Gaël gebruik van een knijper waarmee de bloemen overhandigd worden.