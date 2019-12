Gratis jassen voor daklozen in Centraal Station Antwerpen verdwenen: “Gestolen of opgeruimd, we weten het niet” Jan Aelberts

23 december 2019

14u54 3 Antwerpen De jassen die bij de ingang van het Antwerps Centraal Station hingen zijn opgeruimd of gestolen. “Ze hingen daar voor mensen die er één nodig hadden, vooral dak- en thuisloze mensen”, zegt organisatrice van de actie, Patricia Hendrix. “Wie de jassen meenam, we hebben geen idee.”

‘Are you cold? Take one. Want to help? Leave one.’ Met die eenvoudige boodschap hing Patricia Hendrix een tiental jassen bij de ingang van het Centraal Station. Wie een jas nodig had, kon er gratis één meenemen. Wie nog een jas op overschot had, hing er eentje bij. “Veel mensen schamen zich om een jas op te halen aan een loket of bij een hulporganisatie. Niemand wil laten zien dat hij dakloos is. Op deze manier kunnen mensen die het nodig hebben in alle anonimiteit een jas oppikken. Wie thuis nog een jas heeft die hij niet draagt, kan die aan het rek hangen.”

Kuisploeg

Een warm initiatief in koude dagen, maar het was van korte duur. Amper een paar dagen na de start van de actie, is de hele inboedel opgeruimd of gestolen. “De actie was populair en heel wat mensen kwamen een jas ophalen, maar er werden ook veel jassen opgehangen”, vertelt Patricia. “En ook het bordje met info en de kapstokken zijn meegenomen. De kans bestaat dat de kuisploeg van de stad of van de NMBS alles opruimde, maar dat is nog helemaal niet zeker.”

Toch blijft Patricia niet bij de pakken neerzitten. “De actie moet gewoon doorgaan tijdens deze koude dagen. Ik heb op dit moment nog zo’n 70 à 80 jassen in de auto liggen. Een aantal daarvan zullen we zeker vanavond opnieuw ophangen. Hopelijk worden ze deze keer niet opgeruimd of gestolen.”

