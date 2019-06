Gratis festival Sinjor Circo toert langs Antwerpse pleinen ADA

07 juni 2019

11u13 6 Antwerpen Zondag maakt het gratis straattheaterfestival Sinjor Circo z’n debuut op het Falconplein. Nog de hele maand juni en september zal het spektakel telkens in het weekend een andere Antwerpse locatie aandoen.

Sinjor Circo brengt artiesten uit alle windstreken naar de Antwerpse pleinen. Het festival start in juni op het Falconplein, om diezelfde maand met andere voorstellingen naar het Kiel en Luchtbal te trekken. In september is het de beurt aan het De Coninckplein, de Sint-Andriesplaats en de Haantjeslei.

The drunken horse, een dranktruck die lijkt op een echte saloon, zorgt telkens voor een glaasje fris en een gezellig terras. Dj’s Vinylla, Croque Manouche en Juke-O-Cycle draaien plaatjes.

Het gratis festival vindt telkens plaats op zondagen van 13 tot 18 uur. Op zaterdag 7 september kan iedereen ook zelf de reuzentrapeze van Ell Circo D’ell Fuego eens uitproberen.

Het volledige programma, uitleg over en foto’s van de acts zijn te vinden op www.sinjorcirco.be.