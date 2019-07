Gratis derny-initiaties op Na-Tour Criterium in Antwerpen BJS

12 juli 2019

16u27 0 Antwerpen Antwerpen is zot van de koers. Op 31 juli brengt het Na-Tour Criterium op de Grote Markt duizenden wielerfans samen om te genieten van toprenners achter brommende dernymotoren. Tijdens gratis derny-initiaties kan u zelf ervaren hoe geweldig dat voelt.

Wielerliefhebbers kunnen zich wagen aan een ritje achter de derny tijdens een unieke derny-initiatie. Alle deelnemers krijgen de kans om het parcours te verkennen in een select groepje tijdens korte manches. Er zijn 5 verschillende manches. Per manche kunnen er 15 renners deelnemen. Inschrijven is verplicht en kan via deze link.Opgelet: de plaatsen zijn beperkt.