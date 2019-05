Grand Café Capital in Stadspark na 9 jaar eindelijk weer open Annelin Marien

30 mei 2019

15u36 0 Antwerpen Na negen jaar is het eindelijk zover: Grand Café Capital is opnieuw open voor publiek. Op dezelfde plaats waar negen jaar geleden dancing Café Capital afbrandde, is Grand Café Capital herrezen met een nieuw concept. Het is een dagzaak geworden waar je kan lunchen of dineren, met een ondergronds partyconcept. Het Stadspark heeft weer een café!

Vijftien jaar nadat dancing Café Capital de deuren opende in het Stadspark, heeft uitbater Anthony Van Isacker een nieuw Café Capital uit de grond gestampt. Negen jaar geleden moest de vaste waarde in het Antwerpse uitgaansleven sluiten door een brand, gesticht door een drugsdealer die was buitengezet. Nu is Grand Café Capital er terug als café/brasserie/feestzaal. Op het gelijkvloers is er een dagzaak open van 10 tot 10 uur, met een uitgebreide keuken en menukaart. Je kan er brunchen, lunchen en dineren. In de kelder is er een feestzaal die gehuurd kan worden voor privéfeestjes. Er zullen dus zelf geen evenementen worden georganiseerd, maar de kelder zal dienen voor trouwfeesten, verjaardagsfeestjes, enzovoort.

Geen dancing meer

Geen dancing meer dus, daar is uitbater Anthony uitgegroeid. “Intussen zijn wij zelf ook wat volwassener geworden, we hebben kinderen, dus zijn we tegenwoordig meer te vinden voor het dagleven in plaats van het nachtleven. We hebben in tussentijd ook nog twee andere restaurants opgericht, dus was het logisch dat ook Grand Café Capital een dagzaak zou worden.” Op dezelfde plek als de dancing van toen, centraal in het Stadspark, kan je nu dus komen lunchen, aperitieven of dineren.

8 jaar en 9 maanden

Dat het zo lang geduurd heeft voor de herrijzenis van Café Capital, heeft met verschillende omstandigheden te maken. “Wij hebben acht jaar en negen maanden geduldig gewacht tot we Grand Café Capital weer konden uitbaten.” zegt Anthony. “Wij huren dit pand zelf ook, en alles moest in samenspraak met veel verschillende partijen gebeuren. Eerst was er beslist een architectenwedstrijd voor het pand te organiseren, dan waren we al anderhalf jaar verder. Daar was dan uiteindelijk niet genoeg budget voor, wat alles weer heeft vertraagd, dan moesten er nog aanpassingen worden gedaan aan het gebouw... Er moest veel geregeld en goedgekeurd worden door verschillende partijen, daarom heeft alles zo lang geduurd.”

Er heeft veel volk op deze opening zitten wachten, en dat merkt Anthony ook. “Zowel voor de dagzaak als voor de feestzaal merk ik dat mensen heel enthousiast zijn. We zijn nog maar de tweede dag open, maar we hebben het zeker al druk!”