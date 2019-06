Grand Café brengt Franse wijnen en luxe-picknicks naar Park den Brandt Sander Bral

21 juni 2019

17u08 0 Antwerpen Antwerpen is een pop-up rijker. Dit weekend opent het stijlvolle Grand Café den Brandt in het gelijknamige park naast het Middelheim. “Verwacht een prestigieus interieur, een zonovergoten terras met uniek uitzicht over het park en een eet- en wijnkaart die doet denken aan de meest klassevolle Franse brasseries.”

De concessie voor de uitbating van het kasteel en het park ging eerder al naar Wim Van der Borght, bekend van Shrimp Tempura, Murni, Danieli il Divino en Umami. In samenwerking met de bubbels van het Franse champagnemerk Moët & Chandon zet hij zijn schouders onder het Grand Café den Brandt.

“Het is trendy en gemakkelijk om wijnen van over de hele wereld op de kaart te plaatsen”, zegt Wim. “Wij kiezen in onze zaak bewust voor de vaste klassieke waarden die perfect passen bij de rust en kalmte die het kasteel uitstraalt. Bovendien hebben we enkele verrassende concepten bedacht. Je kan kiezen voor een ‘afternoontea’ met een torentje van zes glazen champagne. Wie het avontuurlijker wil, kan online een picknickmand bestellen gevuld met topingrediënten om te gaan genieten in het prachtige park.”

Het openingsweekend van de pop-up vindt plaats op zaterdag 22 en zondag 23 juni. Grand Café den Brandt is elke dag open van 11.30 tot 21.30 uur tot eind augustus.