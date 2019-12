Granaten viseren “joch” met Rolls Royce en eigen restaurant PLA/DDC

14 december 2019

05u45 0 Antwerpen De granaten die deze zomer aan een restaurant in het Antwerpse park Den Brandt ontploften, waren waarschijnlijk wél gelinkt aan de drugsmaffia. De krant De Morgen onthult dat het restaurant Dikke Mee in datzelfde park net deze zomer is opgekocht door Mohamed B., een handlanger van de Antwerpse drugsbaron Othman El Ballouti.

Op 17 juli werd een granaat binnen gegooid in restaurant Grand Café in Park Den Brandt in Antwerpen. Het ding ontplofte niet, en diezelfde nacht probeerde iemand brand te stichten in restaurant Murni, ook in Park Den Brandt. Twee dagen later gooide iemand een granaat door het raam van het Grand Café, en deze keer ontplofte die wel.

De politie stond voor een raadsel, en ook eigenaar Wim Van der Borght van het Grand Café en Murni. Nog altijd trouwens. Het Antwerps parket laat weten dat het onderzoek naar de granaten in Park Den Brandt nog loopt.

Een mogelijke verklaring situeert zich in een restaurant aan de overkant van de straat: brasserie Dikke Mee. De horecazaak met ruime veranda ligt verscholen tussen de bomen. Brasserie Dikke Mee serveert al sinds 1994 een heel klassieke Belgische keuken. Eerder dit jaar werd Dikke Mee opgekocht door Mohamed B. Hij legde zonder verpinken 200.000 euro op tafel.

Mohamed B. is zelden in de Dikke Mee te vinden. Hij vertoeft meestal in Dubai waar hij rondrijdt in een Rolls Royce en pronkt met een The Charming Bird om zijn pols. Dit hyper-exclusieve horloge van de Zwitserse horlogemaker Jaquet Droz kost de ronde som van 400.000 euro.

Volgens de krant De Morgen is Mohamed B. de rechterhand van de uitgeweken drugsbaron Othman El Ballouti. Die vluchtte naar Dubai nadat z’n jongere broer in Antwerpen een tijdlang was ontvoerd in opdracht van een Nederlandse drugsbaas. Net op dat moment legde justitie beslag op de nog ontbrekende 115.000 euro cash die El Ballouti in 2015 had bijgelegd tijdens een inzamelactie voor een islamschool in Mechelen.

Sinds kort woont ook rechterhand Mohamed B. in Dubai en laat hij het praktische werk voor het uithalen van cocaïne over aan zijn vriend Gabriël C.

Een bron vertelt aan De Morgen: “Onze bron: “Er zit een helder patroon in de aanslagen en granaten van vorige week in Antwerpen. Men gooit die naar mensen uit de directe omgeving van Mohamed B. en Gabriël C.. Nu Mohamed zich in Dubai heeft teruggetrokken, zou Gabriël het zo’n beetje overnemen. Er moet iets zijn gebeurd waardoor de Zuid-Amerikanen zijn gaan beseffen dat ze veel harder zijn belazerd dan ze eerst dachten.”

“Blanco strafblad”

De drugsbendes die nog een rekening hebben openstaan met Gabriël C. en Mohamed B. voerden vorige week de druk op. Er werden handgranaten naar binnengegooid bij de ouders van Gabriël C. in Deurne en er werden schoten gelost op de garage F-Cars op de Oudebaan in Wilrijk die gedeeltelijk eigendom van Yassine B. (34), de jongere broer van Mohamed B.

Twee dagen eerder was er per vergissing al geschoten de Oudebaan, maar deze keer in Ekeren. De 74-jarige bewoonster bleef als bij wonder ongedeerd toen een schutter elf kogels, type oorlogsmunitie, op de woning afvuurde.

Volgens advocaat Johan Platteau is zijn cliënt Mohamed B. nog nooit aangehouden in een onderzoek naar drugshandel. “Voor zover ik weet heeft hij een blanco strafblad.”

Deze zomer werd Mohamed B. in Antwerpen opgepakt in een onderzoek naar diefstal van containers bij een havenbedrijf. Dat onderzoek is afgesloten en moet nog door de raadkamer beoordeeld worden. Mohamed B. is één van de verdachten in dat dossier.