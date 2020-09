Granaatgooiers veroordeeld tot 6 jaar cel: “Een geluk dat er geen doden zijn gevallen” Jasper van der Schoot

16 september 2020

09u52 0 Antwerpen De Antwerpse rechters waren vanochtend niet mals voor de hoofdverdachten op het De Antwerpse rechters waren vanochtend niet mals voor de hoofdverdachten op het eerste ‘granatenproces’ met linken naar het drugsmilieu. De hoofdverdachten Younes B., Mohamed E. en Youness E. krijgen celstraffen tot 6 jaar en geldboetes van 250 euro. “De feiten zijn volkomen verwerpelijk en ontwrichten onze maatschappij.”

Tussen 2016 en 2019 pleegden de verdachten verscheidene gewelddadige feiten in en rond Antwerpen waarbij ze het gebruik van vuurwapens en zelfs scherfgranaten niet schuwden. Iedere keer bleek het duidelijk te zijn dat die wapenfeiten het gevolg waren van afrekeningen binnen het Antwerpse drugsmilieu en dat de slachtoffers van de aanslagen geluk hadden dat ze er iedere keer met de schrik vanaf kwamen.

Het ging telkens om afrekeningen waarbij enkel schade werd aangericht aan huizen en voertuigen, maar waarbij het geen twijfel liet dat de aanslagplegers de slachtoffers wilden doden. De voorzitter verduidelijkte ook dat het parket de feiten onomstotelijk bewezen acht en dat de aanslagplegers dus officieel veroordeeld worden voor schietpartijen, brandstichting en het gebruik van scherfgranaten in de openbare ruimte.

“Maatschappij leeft nu meer in angst”

“De feiten zijn volkomen verwerpelijk en getuigen van geen enkel normbesef”, aldus de voorzitter van de rechtbank. “De beklaagden hebben er met hun daden voor gezorgd dat onze samenleving nu iets meer in angst moet leven, wat onze maatschappij danig kan ontwrichten. Bovendien heeft hun handel in verdovende middelen een grote negatieve impact op de algemene volksgezondheid. We mogen van geluk spreken dat het geweld niet verder is geëscaleerd en dat er uiteindelijk niemand gedood is tijdens de aanslagen.”