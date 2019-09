Granaatgooier opgepakt en weer vrijgelaten Patrick Lefelon

12 september 2019

18u22 4 Antwerpen Een 46-jarige man uit Luik die ervan verdacht wordt nepgranaten te hebben gegooid naar een woning in de Rupelstraat, is opgepakt en na ondervraging weer vrijgelaten.

Op 15 maart werden drie nepgranaten aangetroffen voor de woning van de familie El H. in de Rupelstraat op de Antwerpse Dam. De familie El H. werd al sinds twee jaar geviseerd in het geweld binnen de Antwerpse drugsmaffia. De gevel werd al eens beschoten met een machinegeweer en een auto van de familie werd in brand gestoken.

Vroeger woonde Nordin El H. die gezocht wordt in enkele grote drugsdossiers in deze woning in de Rupelstraat maar hij is er niet langer gedomicilieerd. De familie heeft de woning te koop gezet.

De federale politie (FGP) Antwerpen spoorde de 46-jarige verdachte uit Luik op aan de hand van DNA-sporen die op de nepgranaten waren aangetroffen. De man werd woensdagmorgen opgepakt en voor ondervraging meegenomen. Later op de middag werd hij voor de onderzoeksrechter geleid. Die besloot de man na ondervraging weer vrij te laten. Dat geeft de speurders het ‘voordeel’ dat de verdachte geen inzage in het dossier krijgt en dus niet kan zien over welke andere aanwijzingen de speurders nog beschikken.

Het onderzoek naar de feiten gaat wel voort.

Zes verdachten

Midden juni had FGP Antwerpen zes verdachten en één minderjarige uit Antwerpen opgepakt voor het in brand steken van auto’s en gooien van granaten in de Rupelstraat en de Dijlestraat. Slechts één verdachte, die herkend werd aan zijn kleding, bleef daarvoor langer aangehouden.