Granaat ontploft aan pannenkoekenhuis in Antwerpen

Patrick Lefelon

30 juni 2020

08u02 144 Antwerpen Rond 4 uur vanmorgen is een granaat ontploft in de Volksstraat op het Antwerpse Zuid. Het explosief lag ter hoogte van een pannenkoekenhuis Stacks dat recent werd geopend.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De zaak wordt uitgebaat door een familielid van de familie El H. die eerder in Berchem al slachtoffer werd van een granaataanslag. Ruim een jaar geleden ontplofte een granaat in de Deken De Winterstraat in Berchem. Een zoon van de familie was eerder vervolgd voor drugsmisdrijven.

De eigenaars zijn geen familie van Nordin El H. , de Antwerpse drugsbaron die vorige week werd vrijgelaten in Dubai en die hoofdverdachte is in verschillende grote drugsdossiers in Antwerpen.

De ontmijningsdienst is ter plaatse en de Volksstraat is voorlopig afgesloten. Er vielen geen gewonden.

De oranje markering op deze kaart toont waar de granaataanslag plaatsvond: in het centrum van de stad op het Zuid.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook: Er is een nieuwe drugsoorlog op komst, met dank aan corona (+)