Granaat gevonden in Antwerpse haven

04 september 2019

08u07

Bron: VRT NWS, Belga 50 Antwerpen In de Antwerpse haven is vanochtend een onontplofte granaat gevonden in de Noorderlaan. Dat zegt de federale politie. De weg werd een tijdlang afgesloten en één bedrijf in de omgeving, logistiek dienstverlener Commodity Centre Belgium, is preventief ontruimd.

De granaat werd om 7.10 uur gevonden tussen een auto en het gebouw van nummer 612. Het springtuig was nog niet ontploft. “De granaat bevindt zich tussen een voertuig en een gebouw en de veiligheidspin zit er nog in”, zegt Sarah Frederickx van de federale politie. “We nemen echter het zekere voor het onzekere. Ontmijningsdienst DOVO komt ter plaatse, net als de federale gerechtelijke politie van Antwerpen en het labo.”



DOVO heeft de granaat uiteindelijk meegenomen. Het springtuig zal nu verder worden onderzocht, onder meer op mogelijke sporen.



Op de Noorderlaan werd een 100 meter lange perimeter ingesteld tussen de Göteborgweg en Treurenborg, maar de weg is intussen opnieuw open voor verkeer. Ook de werknemers van het ontruimde bedrijf kunnen opnieuw aan het werk.

Link met drugsgeweld?

Wie verantwoordelijk is voor het springtuig en wat het eventuele doelwit was, is niet bekend. De federale gerechtelijke politie van Antwerpen is een onderzoek gestart. Dat zal onder meer moeten uitwijzen of er mogelijk een verband is met de vele soortgelijke incidenten met granaten in Antwerpen die kaderen in het aanhoudende geweld binnen het drugsmilieu. Begin deze week rukte DOVO nog uit voor een handgranaat die in de Guldensporenstraat in Borgerhout ontplofte.