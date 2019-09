Granaat gevonden in Antwerpse Haven: DOVO komt ter plaatse kg

04 september 2019

08u07

Bron: VRT NWS 16 Antwerpen In de Antwerpse haven is vanochtend een onontplofte granaat gevonden in de Noorderlaan. De weg is er in beide richtingen afgesloten tussen de Ekersedijk en de Zomerweg. Ontmijningsdienst DOVO zou op weg zijn naar de plaats.

De granaat werd om 7.10 uur gevonden tussen een auto en het gebouw van nummer 612. Het springtuig zou nog niet ontploft zijn. Een bedrijf in de buurt van de granaat is uit voorzorg ontruimd. Er werd ook een perimeter op 100 meter geplaatst ter hoogte van de Goteborgweg en Treurenborg. DOVO is onderweg, en ook het labo en de gerechtelijke federale politie werden ingelicht.

Begin deze week rukte DOVO nog uit voor een handgranaat die in de Guldensporenstraat in Borgerhout ontplofte. Dat incident zou te maken hebben gehad met drugsgeweld. Het is niet zeker of ook de granaat in de Noorderlaan gelinkt kan worden aan het drugsmilieu.

Later meer.

#N180 In de Antwerpse haven is de Noorderlaan in beide richtingen afgesloten tussen de Ekersedijk en de Zomerweg.



Daar is een granaat gevonden. VRT Verkeer(@ verkeersanker) link