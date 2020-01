Granaat Deurne gericht op tweelingbroer van kopstuk drugsbende CVDP

26 januari 2020

19u23 4 Antwerpen In de Victor De Langhestraat in Deurne ontplofte vrijdagnacht een granaat. Het lijkt het zoveelste incident in de Antwerpse drugsoorlog . Deze aanslag was vermoedelijk gericht tegen Samir E.M. (36), de tweelingbroer van drugscrimineel Abdelilah E.M. (36).

Het appartementsgebouw aan huisnummer 61 werd naast de granaataanslag ook beschoten. In de garagepoort ernaast zijn een tiental kogelinslagen te zien. De explosie bracht schade toe aan de voordeur en aan de ramen op verschillende verdiepingen. Enkele wagens in de buurt werden ook beschadigd. Er vielen geen gewonden.

Een bewoonster van de eerste verdieping, schrok wakker van de ontploffing: “Ik had nog nooit zo’n luide knal gehoord. We gingen op straat kijken en zagen het glas van de gesneuvelde ramen liggen.” Volgens haar kwam de bewoonster van het gelijkvloers thuis van een feestje enkele minuten na de explosie. “Ze hoorde de ontploffing toen ze een paar straten verder aan het fietsen was. Als ze enkele minuten vroeger was thuisgekomen, had het erger kunnen aflopen.”

Tweelingbroer van ‘Black’

De granaat was vermoedelijk gericht tegen Samir E.M. (36), een van de bewoners van het appartementsgebouw. Hij is de tweelingbroer van Abdelilah E.M. (36), bijgenaamd ‘Black’, die in het verleden al werd veroordeeld voor drugszaken.

Abdelilah E.M. is ook een van de hoofdverdachten in het dossier Makreel. Met zijn Antwerpse drugsbende voerde hij minstens 842 kilo cocaïne in via de haven. Zijn bende werd opgerold nadat crimineel Gwenneth Marta in Nederland werd doodgeschoten en de politie op zijn lichaam een USB-stick vond met daarop informatie over het drugstransport in de Antwerpse haven. Abdelilah E.M. zat een tijdje in de cel maar is al geruime tijd weer op vrije voeten. Zijn zaak moet nog voor de rechtbank komen. Volgens ingewijden zou hij nog steeds actief zijn in de drugswereld.

Drugsoorlog

Deze granaataanslag is het zoveelste incident in de Antwerpse drugsoorlog. De stad wordt al drie jaar overspoeld met geweld dat in verband wordt gebracht met de drugsverhandeling via de haven. Sinds 2016 hebben er al meer dan 70 vergeldingsacties plaatsgevonden, waaronder aanslagen met granaten, beschietingen van gevels en brandstichtingen.

De voorbije maanden laaide het geweld binnen het drugsmilieu hoog op. Er werden granaten gegooid op woningen in de Guldensporenstraat in Borgerhout, de Van Heystveltstraat in Deurne, de Melkerijstraat in Wommelgem en Leiebos in Merksem. Een woning van een 74-jarige dame op de Oudebaan in Ekeren werd beschoten, maar daarbij hadden de daders zich vermoedelijk van doelwit vergist. Een week later werden kogelinslagen ontdekt aan een magazijn in de Oudebaan in Wilrijk. In de August Sniedersstraat in Antwerpen werd brand gesticht aan een wagen. Al deze geweldplegingen zijn vermoedelijk gelinkt aan het drugsmilieu.