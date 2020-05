Graficus Tom Hautekiet (50), die affiches voor Rock Werchter maakte, onverwacht overleden CVDP

01 mei 2020

15u36 4 Antwerpen Grafisch ontwerper en illustrator Tom Hautekiet (50) is woensdagnacht overleden in zijn slaap. Hij was vooral bekend door de affiches die hij 20 jaar lang ontwierp voor Rock Werchter, maar maakte ook deel uit van de Vlaamse muziek- en theaterwereld.

Met zijn designstudio KIET ontwierp Tom Hautekiet beelden voor affiches, verpakkingen, boeken en televisie. “De vormgeving van Tom Hautekiet is deel geworden van onze cultuur. Je kent sowieso één van zijn logo’s, omslagen of bloedmooie posters”, zegt radiopresentator Rik Boey via Twitter. Rock Werchter laat via Instagram weten dat de organisatoren gebroken zijn door het verlies: “In 1999 bracht hij kleur in de affiche van Rock Werchter. En zo is dat nog steeds. Tom is de beste grafisch vormgever die een festival zich wensen kan. Die kleurrijke hoofdingang, onze geweldige The Barn en KluB C, al die straffe affiche-ontwerpen, de polsbandjes die door zovelen gekoesterd worden…”

Naast ontwerper was Tom Hautekiet ook muzikant en acteur. In 1999 richtte hij mee de Antwerpse mambo-groep El Tattoo Del Tigre op. Aan dit showorkest werkten verschillende bekende Vlamingen mee zoals onder andere Adriaan Van Den Hoof, Peter Van Den Begin, Tine Embrechts en Pieter Embrechts. Tom trad ook op met het theatergezelschap De Kakkewieten.

Strafste graficus van het land

“Woensdagnacht overleed Tom Hautekiet in zijn slaap. Hij was de strafste graficus van het land”, staat te lezen op het Facebookaccount van Bart Peeters. “Een prachtige mens, een lieve vader, man, fietser, drummer, performer. Hij deed alle grafiek voor mijn tv-programma’s en muziek. Sterkte aan iedereen die hem nu moet missen. In normale tijden krijgt zo iemand een staatsbegrafenis.”

Ook cultuurcentrum De Studio brengt via Instagram een eerbetoon: “Tom Hautekiet is onverwachts overleden. Op een dag stond hij met een map aan onze keukentafel met de boodschap: “Ik wil graag voor Villanella werken. Ik ben de reclamewereld wat beu en als het mag, wil ik graag jullie logo opnieuw maken.” Wat volgde was 10 jaar intense samenwerking. Hij maakte de logo’s, de affiches (De Nachten, Kunstbende, De Inktaap) én het varken! Hij was cool, lijzig, droog - een topgast. Hij inspireerde een hele generatie ontwerpers en stichtte ook nog stoemelings een mambo-orkest. Sterke en liefs aan familie en vrienden.”

Vannacht is Tom Hautekiet overleden 💔 De graafste grafisch vormgever van België. Zonder overdrijven één van m’n grootste creatieve inspiraties. Vroeger hing ik Rock Werchter-affiches aan de muur. Niet owv de muziek (was nog nooit in Werchter geweest) maar owv zijn kunst. rik boey(@ rikboey) link