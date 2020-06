Graffitispuiters betrapt na wandeling op pechstrook Sander Bral

16 juni 2020

12u15 0

De mobiele eenheid van de politie merkte dit weekend een man op die op de pechstrook van de autostrade wandelde. Toen hij de politie opmerkte probeerde hij weg te vluchten van de controle. Uiteindelijk kon hij ter hoogte van het station Noorderdokken gevat worden.

Samen met het wijkteam van de Luchtbal werd er bijkomend nazicht gedaan in de omgeving. Daarbij werden nog drie personen opgemerkt en gevat die zich rond de sporen bevonden op plekken die niet vrij toegankelijk zijn.

De mannen bleken in het bezit van spuitbussen met verf en hadden net graffiti aangebracht. De nodige diensten werden verwittigd voor het verwijderen van de graffiti. “Er wordt bekeken of er nog graffiti in de stad kan gelinkt worden aan de ‘artiesten’”, zegt de politie. “Ze zullen moeten opdraaien voor het verwijderen van de afbeeldingen. De man die op de snelweg werd gevat krijgt ook nog een boete voor zijn levensgevaarlijke wandeling.”