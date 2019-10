Graffitispuiter (14) op heterdaad betrapt Jan Aelberts

14 oktober 2019

16u50 0 Antwerpen Het wijkteam van de Junostraat heeft gisteren een graffitispuiter op heterdaad kunnen betrappen.

Het ging om een minderjarige van 14 jaar die een gebouw aan het bespuiten was. Tijdens dezelfde actie werden ook nog 22 GAS-boetes uitgeschreven aan foutparkeerders. Zeven bestuurders krijgen een onmiddellijke inning omdat ze door het rode licht reden, omdat ze aan het gsm’en waren tijdens het rijden of omdat ze hun veiligheidsgordel niet om hadden. Verder is ook nog een sluikstorter betrapt.